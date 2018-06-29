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أقوى مراجعة نهائية فى "الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق" لطلاب الثانوية العامة

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:00 م
أقوى مراجعة نهائية فى "الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق" لطلاب الثانوية العامة ثانوية عامة
كتبت هند عادل
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الامتحان الأخير لطلاب الثانوية العامة أقوى مراجعة نهائية فى "الاستاتيكا" و"الجيولوجيا" و"الفلسفة والمنطق"

 

يقدم "اليوم السابع"  لطلاب الثانوية العامة بجميع شعبها العلمى "رياضة" و"علوم" والشعبة الأدبية أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى آخر مواد سيؤدى فيها الطلاب الامتحان الأحد المقبل الأول من يوليو لينهى بها الطلاب موسم الثانوية العامة وذلك فى مواد "الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والاستاتيكا" عربى ولغات" من إعداد باقة من أقوى وأهم المدرسين والخبراء.

 

وفي إطار حرصها المستمر على دعم الطلاب، قدمت "اليوم السابع" بصفة يومية مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية، لطلاب الثانوية العامة "عربى" و"لغات" حتى نهاية الامتحانات.

 

أقوى مراجعة نهائية فى "الفلسفة" لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية

 
 

 


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