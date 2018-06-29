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تعرف على طرق نقل العدوى..

أستاذ كبد تدعو لإدراج علاج أطفال فيروس C تحت مظلة التأمين الصحى

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:27 م
أستاذ كبد تدعو لإدراج علاج أطفال فيروس C تحت مظلة التأمين الصحى الدكتورة حنان مينا فؤاد مدرس الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان
كتبت أمل علام
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قالت الدكتورة حنان مينا فؤاد مدرس الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الكبد والجهاز الهضمى، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه بعد الموافقة على استخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى من عقار الهارفونى، ونظرا لارتفاع أسعار الهارفونى المستورد، والذى يكلف الطفل 9150 جنيها وهى تكلفة عالية، فكرنا أن نستبدله بأدوية مصرية بديلة يمكن استخدامها لعلاج فيروس سى فى الأطفال المصابين بالفيروس ، بعد موافقة وزارة الصحة.

وأضافت فكرنا فى إجراء تجربة على الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة، وتم انتهاء كورس العلاج لمدة 3 أشهر بمعهد الكبد القومى بالقاهرة، والنتائج الأولية مبشرة، وهو ما يسهم فى علاج الأطفال بأعداد أكبر وتوفير مبالغ كبيرة بدلا من 9150 جنيها إلى 2000 جنيه فقط، لآن معظم الأطفال يتم علاجهم على نفقتهم، أو من خلال من التبرعات لأنهم لم يندرجوا تحت مظلة التأمين الصحى، وأيضا لم ينضموا إلى قرارات نفقة الدولة، موضحة أن البحث أجرى على 50 طفلا والنتائج تماثل العقار الأصلى.

وحذرت من العدوى بفيروس سى، موضحة أن سبب الاصابة بفيروس سى أثناء الولادة، أو نتيجة العلاج من الأورام أو تم نقل دم له، أو أجرى عمليات فى أماكن غير معقمة، أو استعمل أدوات شخصية خاصة بشخص مصاب ،لأن الأدوات الشخصية يمكن أن يستخدمها الأطفال بدون معرفة مخاطرها كفرشة الأسنان أو موس الحلاقة الخاص بالأب أو الجد ، محذرة من نقطة الدم الجافة لآن الفيروس يظل فيها لفترة طويلة ووقد تكون سببا فى إصابته بفيروس سى،  وقالت لابد أن نعلم الأطفال عدم استخدام مقص أو قصافة الأظافر أو دبابيس الطرح أو أى أداة تجرح الجلد ، حيث يكون عرضة لنقل عدوى فيروس سى، لذلك لابد من عدم مشاركة الآخرين فيها حتى ولو من نفس أفراد الأسرة، وللأسف حتى الآن لا توجد حماية من هذا الفيروس لأنه لا يوجد تطعيم له.


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