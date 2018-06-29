أستاذ علم نفس تقدم إرشادات لحماية الأطفال من التحرش

أحمد حربى

قدمت إيمان عبد الله، أستاذة علم نفس، ورئيسة مؤسسة الإيمان للإرشاد النفسى والتدريب والاستشارة، بعض النصائح لحماية الأطفال من التحرش، وكيفية التعامل مع الضحايا منهم.

وأكدت ضرورة إنشاء علاقة صداقة قوية بين آباء وأبنائهم الضحايا، والرقابة المباشرة وغير المباشرة بصفة مستمرة، وتوعية الطفل وتعريفه بما يجب وما ﻻ يجب، وتعزيز دور المؤسسات الدينية فى التوعية، والخوف على الأطفال وليس الخوف من المجتمع واإبلاغ عن المتحرش، والتمسك بالتعاليم الدينية وتقوية الوازع الدينى، علاوة على الخصوصية الشديدة مع الغرباء وعدم التحدث معهم فيما يخصه، والتشديد على الحوار ثم الحوار ثم الانصات والاستماع.