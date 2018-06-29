أثينا ومدريد توافقان على استعادة مهاجرين يصلون إلى ألمانيا

برلين (أ ف ب)

وافقت إسبانيا واليونان على استعادة مهاجرين يصلون إلى ألمانيا شرط أن يكون هؤلاء قد تسجلوا لديهما سابقا فى قاعدة البيانات الاوروبية، بحسب بيان للحكومة الألمانية الجمعة.

وجاء فى البيان "أن اليونان وإسبانيا على استعداد لاستعادة طالبى اللجوء الذين يتم اعتقالهم مستقبلا على الحدود الألمانية النمسوية" من قبل السلطات الألمانية.

وأوضح البيان أن ذلك يبقى رهنا بأن يكون هؤلاء المهاجرون قد تم تسجيلهم فى قاعدة البيانات الأوروبية "فى أحد البلدين".

وكانت الحكومة الألمانية وعدت باتفاقات من هذا القبيل لإقناع وزير داخليتها بالتخلى عن إجراءات أحادية للتصدى للهجرة.