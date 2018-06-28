7 يوليو.. البابا تواضروس يتوجه إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

كتبت سارة علام

يسافر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى العاصمة الإيطالية روما، مطلع يوليو المقبل على رأس وفد كنسى، حيث يلتقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى السابع من الشهر ذاته بحاضرة الفاتيكان بروما، ثم يزور الكنائس المصرية هناك ويلتقى شعب الكنيسة المصرية فى إيطاليا.

كان البابا تواضروس قد زار الفاتيكان عام 2013 فى أول زيارة خارجية له، وأهدى بابا الفاتيكان قلادة تحمل أيقونة «العذراء»، كما زار قبر القديس بطرس، وهى المرة الأولى بالنسبة لبابا قبطى، كما زار البابا تواضروس، كنيسة القصر الرسولى، حيث رفع بطريرك الأقباط صلوات الشكر والإيمان والسلام للعالم، ومن أجل كنيسة واحدة جامعة، باللغة القبطية.