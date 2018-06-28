7 معلومات عن قناطر ديروط.. أقدم المنشآت المائية فى مصر

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطتها لإحلال وتجديد القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، حيث تم استكمال أعمال التجديد بقناطر إسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف وقناطر منشأة الذهب وقناطر أسيوط، ولم يتبق سوى مجموعة قناطر ديروط التى سوف يتم البدء فى تنفيذها العام المقبل.

وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات عن قناطر ديروط:

1- أقدم المنشآت المائية المُستخدمة فى مصر على الإطلاق.

2 - تم إنشاؤها عام 1872 (أى منذ أكثر من 140 عامًا).

3- تقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60,60 من فم ترعة الإبراهيمية.

4- تخدم زمام مساحته حوالى 1,5 مليون فدان بما يعادل نحو20% من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد.

5- تخدم زمام إقليم مصر الوسطى والذى يضم خمسة محافظات (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة).

6- يتم إطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار م3 سنويًا.

7- تغذى مجموعة القناطر (7) ترع فرعية.