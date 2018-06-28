video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7 معلومات عن صادرات الأغذية المصرية فى 5 أشهر بـ2018

الخميس، 28 يونيو 2018 05:00 ص
7 معلومات عن صادرات الأغذية المصرية فى 5 أشهر بـ2018 هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للأجهزة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

يسير قطاع صادرات الصناعات الغذائية بوتيرة ارتفاع بطيئة للعام الثانى على التوالى حيث ارتفعت صادرات الأغذية 3% فقط خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018، وهى نفس الزيادة المحققة طوال عام 2017 والتى سجلت  2.78 مليار دولار، وفيما يلى أهم المعلومات عن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018.

 

1-حجم صادرات الصناعات الغذائية تسجل 1.3 مليار دولار فى 5 أشهر.

2- 653 مليون دولار صادرات الأغذية للدول العربية بزيادة 25 %.

3- 14% زيادة فى صادرات مصر للاتحاد الأوروبى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018.

4-أمريكا تستقبل واردات من الأغذية المصرية بـ52 مليون دولار.

5-السعودية أهم سوق عربى واستقبل بـ 13 مليون دولار.

6- ليبيا تتغلب على أزماتها وتستورد بـ 5 مليون دولار.

7-مركزات صناعة المشروبات الغازية تتصدر الأغذية الأكثر تصديرًا.

 

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية زيادة صادراته بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2022 بحسب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى، لكن الزيادة فى الصادرات حتى الآن متواضعة وقد لا تصل إلى هذا الحد بنهاية العام الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد يصل مقر الشركة ويجتمع بالقيادات

صادرات الأغذاية

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

اخبار الاقتصاد

صادرات الاغذية




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة