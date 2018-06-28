7 معلومات عن صادرات الأغذية المصرية فى 5 أشهر بـ2018

كتب – إسلام سعيد

يسير قطاع صادرات الصناعات الغذائية بوتيرة ارتفاع بطيئة للعام الثانى على التوالى حيث ارتفعت صادرات الأغذية 3% فقط خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018، وهى نفس الزيادة المحققة طوال عام 2017 والتى سجلت 2.78 مليار دولار، وفيما يلى أهم المعلومات عن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018.

1-حجم صادرات الصناعات الغذائية تسجل 1.3 مليار دولار فى 5 أشهر.

2- 653 مليون دولار صادرات الأغذية للدول العربية بزيادة 25 %.

3- 14% زيادة فى صادرات مصر للاتحاد الأوروبى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018.

4-أمريكا تستقبل واردات من الأغذية المصرية بـ52 مليون دولار.

5-السعودية أهم سوق عربى واستقبل بـ 13 مليون دولار.

6- ليبيا تتغلب على أزماتها وتستورد بـ 5 مليون دولار.

7-مركزات صناعة المشروبات الغازية تتصدر الأغذية الأكثر تصديرًا.

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية زيادة صادراته بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2022 بحسب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى، لكن الزيادة فى الصادرات حتى الآن متواضعة وقد لا تصل إلى هذا الحد بنهاية العام الجارى.