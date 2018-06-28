وسيط تأمين يطالب بضم ممثلين عن الشركات لـ"هيئة التأمين الصحى"

كتب : حسام الشقويرى

طالب حمدى عبد المولى، وسيط تأمين، بضرورة أن تضم هيئة التأمين الصحى الشامل المعنية بتنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد، ممثلين عن شركات التأمين وذلك لضمان نجاح المنظومة العلاجية الجديدة، نظرًا لما تمتلكه شركات التأمين من خبرات فى مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع مقدمى الخدمات الطبية من مستشفيات ومعامل، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة المعلومات والتنظيم الإدارى .

كما توقع عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، زيادة أعداد المشتركين بالتأمين الطبى الخاص بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالأرقام الحالية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، بشرط العمل على زيادة الوعى التأمينى من خلال حملات التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، لبيان مدى أهمية التأمين الطبى فى ذلك الوقت، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية، وما يمكن أن يوفره من تغطيات مناسبة فى أى وقت.