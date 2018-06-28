وزيرة البيئة تلتقى محافظ جنوب سيناء لبحث استعدادات مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا، موسعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للوقوف على الإجراءات التحضيرية والإعداد لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، بحضور القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) الفسطاط.

استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء العمليات التنسيقية لإعداد وتنظيم أحد أهم المنتديات الدولية التى سوف تعقد على هامش مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي تحت عنوان "المنتدى العالمى السادس للمدن المستدامة" فى الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر القادم، الذى يناقش دمج إجراءات صون الطبيعة فى قطاعات البنية التحتية والصناعة والصحة والطاقة.

كما استعرض الاجتماع آخر تطورات أعمال التطوير بمحميات جنوب سيناء ومنها تطوير محمية رأس محمد والبينية التحتية الخاصة بخدمات الزوار ومركز الزوار التابع لها، إضافة إلى تطوير منطقة جبل موسى ومسار الصعود لقمته، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة البحرية بمنطقة رأس محمد وخليج العقبة، كما وجهت وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير الحديقة النباتية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء من خلال مقترح التطوير المقدم من وزارة البيئة.

وناقش الاجتماع بحث تطوير منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ واعتماد المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والعمل على إعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بمنطقة "الخناصير" وعمل المقايسة التقديرية لرفع كفاءة وتشغيل المصنع من قبل جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة إلى جانب استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني المطلوب.

ومن جانبه، أبدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعقد المؤتمر الدولى العالمي للتنوع البيولوجى الذى يأتى مواكبًا لمؤتمر الشباب العالمى تحت رعاية رئيس الجمهورية، والعمل على الخروج بالمؤتمر بالشكل الذى يليق ومكانة مصر الدولية.

كما شددت الوزيرة على ضرورة توعية المواطن بقضية الحفاظ على التنوع البيولوجي ودمج تلك القضية فى مختلف القطاعات من صحة وطاقة وصناعة وبنية تحتية، مؤكدة على أهمية دمج ومشاركة كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب فى الترويج والتحضير للمؤتمر على جميع المستويات وتقديم صورة حقيقية عن أنشطة الشباب في حماية البيئة.