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والد الطالب الأول بالدبلومات الفنية: مكتب الوزير هنأنى ونفسى ابنى يدخل كلية الهندسة

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 م
والد الطالب الأول بالدبلومات الفنية: مكتب الوزير هنأنى ونفسى ابنى يدخل كلية الهندسة مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتب محمود راغب
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أعرب على فهمى على، والد الطالب أحمد على فهمى على، الأول تدريب مزدوج على الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ 3 سنوات، عن سعادته بتلقى خبر نجاح نجله وإخباره بأنه الأول.
 
وقال والد الأول تدريب مزدوج على الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات، بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى اتصالا من مكتب الوزير للتهنئة وأبلغه بأن نجله من الأوائل.
 
وتابع والد الطالب الأول: "أحمد كان شاطر من يومه ومتفوق وعشنا فرحة كبيرة ونفسى يدخل كلية الهندسة".
 
 

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