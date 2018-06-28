ننشر السيرة الذاتية للكابتن طيار أحمد عادل الرئيس الجديد لمصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

أصدر الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، قرارا بتكليف الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا لصفوت مسلم، الذى قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين انعقاد الجمعية العامة لمصر للطيران.

وكان عادل يشغل عدة مناصب داخل مصر للطيران آخرها مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عام 2013، كما كان يشغل منصب المدير العام للإدارة العامة للتدريب عام 2009، ثم نائباً لرئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عام 2010 وحتى 2012، يليها منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) عام 2013، وكذلك رئيسًا لقطاع العمليات الجوية فى يونيو 2013، وقد حصل على درجة قائد طراز ثقيل عام 1999، هذا فضلاً عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصر للطيران.