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نقيب العلميين: نهدف إلى إنتاج تكنولوجيا قليلة التكاليف لخدمة التنمية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:37 ص
نقيب العلميين: نهدف إلى إنتاج تكنولوجيا قليلة التكاليف لخدمة التنمية الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة تهدف إلى إنتاج تكنولوجيا قليلة التكاليف لخدمة التنمية بمصر والعالم الثالث، وحماية البيئة من التلوث، والاستفادة من الماء.
 
وقدم المليجى، خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الدولى المصرى الكندى الأول، والمنعقد بالإسكندرية، والمعنى بميكروبيولوجيا البيئة والنظم البيئية، ورقة بحثية خاصة باستخدامات المياه من البترول الخام، فى زراعة الأشجار الخشبية، والنباتات الاقتصادية وإنتاج الوقود الحيوى، لحماية البيئة، وتسهيل عمل شركات البترول.
 
وأوضح أن المؤتمر، يأتى بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة العالمى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنظمه النقابة العامة للمهن العلمية بالتعاون مع الأكاديمية الكندية للعلوم برئاسة الدكتور محمد وجيه أستاذ علم الوراثة والبيوتكنولوجى بكندا.
 
ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أحدث تقنيات البيئة، وتشجيع الباحثين في العلوم المتقدمة ونشر أبحاثهم عالميا وتفعيلها محليا من أجل النهوض بالبيئة العربية وتنمية المجتمع وفق أحدث تقنيات الإستدامة. ويناقش المؤتمر أكثر من 30 بحث علمى و يشارك في المؤتمر ممثلين من السعودية وليبيا وفلسطين والعراق و خبراء البيئة وأساتذة الجامعات المصرية من جنوب مصر لشمالها.
 

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