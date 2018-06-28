نقل موقف الألف مسكن مؤقتا لمنع الاختناق المرورى بسبب غلق مترو المرج

ماجد تمراز

نقلت محافظة القاهرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، موقف " الألف المسكن" الموجود بمحيط مترو أنفاق " المرج القديمة"، إلى شارع البترول الغربى، لمنع أى اختناقات مرورية قد تحدث بسبب زيادة عدد الركاب على محطة المرج القديمة، نتيجة غلق محطة أنفاق المرج الجديدة.

كما شنت أجهزة حى المرج، حملة مكبرة ، لرفع الإشغالات من محيط المرج القديمة، استعدادا لكثافة الركاب التى ستشهدها خلال الفترة المقبلة

وتبدأ هيئة النقل العام فى تيسير "مينى باصات" 3 يوليو القادم، تخدم ما بين محطتى مترو أنفاق المرج القديمة والمرج الجديدة، لحين الانتهاء من أعمال التطويرالتى تتم بمحطة المرج الجديدة.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، قد أعلنت غلق محطة المرج الجديدة، فى إطار أعمال وتوسعة وازدواج ما بين المحطتين، والتى ما يقرب من الـ 5 أشهر.