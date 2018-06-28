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نائب وزير التعليم: اختبارات تطبيقية للطلاب الملتحقين بالمدارس الفنية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:20 ص
نائب وزير التعليم: اختبارات تطبيقية للطلاب الملتحقين بالمدارس الفنية جانب من المؤتمر
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى إلى ارتفاع معدلات الحصول على الجودة وسوف يتم توزيع نموذج الجودة على المدارس خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح أن هناك جيل جديد من المدارس يتم بالشراكة مع القطاع الخاص بمناهج قائمة على نظام الجدارات تبدأ منها 5 مدارس هذا العام.
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق اختبارات تقيمية للطلاب القادمين من المرحلة الابتدائية لتقييم الطلاب موضحا لن تقضى على تنفيذ التنمية الاقتصادية دون تطوير التعليم الفنى وسيتم وقف الحفظ والتلقين وتحويله إلى إتقان المهارات.
 
وأوضح أن هناك تطوير فى التعليم الفنى يواكبه تطوير فى التعليم العالى حيث تم إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجيا
 

 


 


 


 


 


 


 
 

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