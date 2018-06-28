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الخميس، 28 يونيو 2018 02:49 م
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نائب محافظ القاهرة يشدد على مديرى الإدارات التعليمية تفعيل المكتبات بالمدارس

الخميس، 28 يونيو 2018 01:45 م
نائب محافظ القاهرة يشدد على مديرى الإدارات التعليمية تفعيل المكتبات بالمدارس اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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عقد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، لتفعيل الأنشطة الصيفية للطلاب، والاهتمام بالدور الثقافى والتركيز على تطوير فكر الطلاب فى تنفيذ الأنشطة التربوية ووضع خطة لأعمال الصيانة بالمدارس.
 
وقال نائب المحافظ، إنه لابد أنا يفعل مديرى الإدارات التعليمية، دور المكتبات بالمداس في الفترة الصيفية، تفعيل الندوات التقفية وتنوعها علي جميع المستويات.
 
وشدد النائب على مراجعة الفصول، والاهتمام بصيانة المقاعد، وزجاج المنافذ، وترميم الأجزاء المتهالكة ، والاهتمام بدورات المياه.
 
 
 
 

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