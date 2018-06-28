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الخميس، 28 يونيو 2018 02:49 م
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نائب محافظ القاهرة: تعليق سلال قمامة بشوارع حى وسط

الخميس، 28 يونيو 2018 02:14 م
نائب محافظ القاهرة: تعليق سلال قمامة بشوارع حى وسط تعليق سلال قمامة على الأعمدة وسط القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم تعليق أعداد كبيرة من سلال القمامة بشوارع حى وسط القاهرة، بالتزامن مع تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى الحى بعد انتهاء عقد الشركة الأجنبية.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تمت متابعة بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة بالجمالية "محور شمال الجمالية - الخرنفش"، كما تم تركيب سلال قمامة جديدة على أعمدة الإنارة بشارعى بورسعيد والأزهر.
 
وفى هذا السياق، نظم حى مصر الجديدة عدة لقاءات مفتوحة مع المواطنين لشرح أليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة وتوضيحيها للجمهور بحضور رئيس حى مصر الجديده واللواء محسن مأمون رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والدكتور مدحت الشريف والدكتور كريم سالم أعضاء مجلس النواب وبعض الجمعيات الأهلية.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


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