ميليشيا الحوثى تقتحم مخازن برنامج الغذاء العالمى بالحديدة وتختطف الموظفين

إيمان حنا

أفادت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثى الإنقلابية قامت باقتحام مخازن برنامج الغذاء العالمى بالحديدة، ووفقاً لشبكة الحديدة نت الإخبارية، فإن الميليشيات قامت باختطاف اثنين من موظفى البرنامج بعد اقتحامها للمخازن الواقعة فى منطقة الـ" كيلو 7"، ولا يزال مصير الموظفين المختطفين مجهولا.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع"، قال بليغ المخلافى المستشار الإعلامى فى السفارة اليمنية بالقاهرة بأن ممارسات الميليشيات ضد المنظمات الدولية ليس بالأمر الجديد، حيث سبق لها اختطاف واحتجاز عدد من الموظفين الدوليين فى مناطق سيطرتها، وأكد أن هناك علامات استفهام حول صمت المنظمات الدولية على ممارسات الميليشيات الإنقلابية، كما أبدى تعجبه من تصريحات تلك المنظمات حول الوضع الإنسانى فى الحديدة منذ بدء العمليات العسكرية هناك رغم أن تلك العمليات هدفها الأول تخفيف المعاناة التى يعيشها اليمنيون، تحت سيطرة الميليشيا التى تعرقل وصول المساعدات إليهم، وتستخدمهم دروعا بشرية، إلى جانب جرائم تجنيد الأطفال.

وحول الدعم الإيرانى لتلك الميليشيات أوضح المخلافى، أنه بدا جليا منذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء، حيث تم تسيير رحلات مكثفة بين صنعاء وطهران منذ سيطرة الحوثى وصلت إلى 28 رحلة أسبوعية، لجلب الأسلحة والخبراء الإيرانيين لدعم الميليشيا، كما أفرج الحوثيين عن الإيرانيين المحتجزين بسجون الأمن القومى فى صنعاء.