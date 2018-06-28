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ملكة بريطانيا تتغيب عن قداس بسبب المرض

الخميس، 28 يونيو 2018 02:23 م
ملكة بريطانيا تتغيب عن قداس بسبب المرض الملكة إليزابيث
أ ف ب
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اعلن قصر بكنجهام، فى بيان الخميس، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مريضة، وهذا منعها من المشاركة فى مناسبة رسمية مقررة منذ فترة طويلة.

وكان يفترض أن تحضر الملكة، البالغة من العمر 92 عاما، قداسا فى كاتدرائية القديس بولس فى الذكرى المئوية الثانية لإنشاء جمعية القديس ميخائيل والقديس جورجيوس.

وقال القصر الملكى إن "الملكة تشعر بتوعك وقررت عدم حضور" القداس، موضحا أن دوق كينت سيحل محلها.

وعادة لا تتغيب الملكة اليزابيث عن المناسبات الرسمية. وكانت المرة الاخيرة التي حدث فيها ذلك في 2016 عندما منعتها انفلونزا من حضور قداس عيد الميلاد.

 


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