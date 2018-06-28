مقتل 34 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية والتحالف العربى جنوب الحديدة

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استهدفت مدفعية قوات التحالف العربى مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثى الموالية لإيران، فى مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وذلك فى إطار عملية عسكرية بهدف السيطرة على مركز المديرية وتأمين الطريق الساحلى باتجاه الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مدفعية التحالف العربى وفرت غطاء ناريا كثيفا لمقاتلى المقاومة اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى، أثناء المواجهات مع مسلحى الميليشيات، ما أسفر عن تهاوى دفاعاتها وفرار عناصرها، بالإضافة إلى القضاء على 34 عنصرا من مليشيا الحوثى.



وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم من قوات التحالف العربى أمس، من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة فى صفوف مليشيات الحوثى، فى عملية عسكرية مباغتة أجبرتها على الفرار الجماعى من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة صوب مركز مديرية زبيد، بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.