video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وفقدان 4 أشخاص فى هجومين مسلحين بإندونيسيا

الخميس، 28 يونيو 2018 11:23 ص
مقتل وفقدان 4 أشخاص فى هجومين مسلحين بإندونيسيا الشرطة الإندونيسية ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن شخصين لقيا حتفهما فيما اعتبر اثنان آخران فى عداد المفقودين، جراء هجومين مسلحين منفصلين فى إقليم "بابوا" الواقع فى أقصى شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الإقليم "أحمد مصطفى كمال" قوله إن أحد المسئولين لقى حتفه فيما فقد اثنان آخران من أفراد الشرطة عقب قيام مسلحين بإطلاق النيران على القارب الذى كان يقلهم من منطقة "توريرى" حيث كانوا يراقبون الانتخابات المحلية هناك.

وفى حادث منفصل، لقى مدنى واحد حتفه عقب إصابته فى الرأس إثر تعرضه لإطلاق نار فى منطقة "وايجى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 أشخاص برصاص الشرطة الإندونيسية بعد مهاجمتهم ضباطا بالسيوف

الشرطة الإندونيسية تداهم مسكن متورطين فى التفجيرات الانتحارية الأخيرة - صور

الشرطه الاندونيسيه

اندونيسيا

هجوم مسلح

هجوم مسلح فى اندونيسيا




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة