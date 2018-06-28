مقتل طفلين وإصابة آخر فى حادث طعن بمدرسة بشنجهاى

رويترز

قالت الشرطة الصينية إن رجلا يحمل سكينا هاجم تلاميذ عند مدخل مدرسة ابتدائية فى منطقة شوهوى بوسط شنغهاى اليوم الخميس وقتل طفلين.

وقال فرع شرطة شنغهاى فى شوهوى على حسابه الرسمى بموقع ويبو الصينى للتواصل الاجتماعى إن المهاجم يبلغ من العمر 29 عاما وهاجم ثلاثة تلاميذ وإحدى الأمهات بسكين حوالى الساعة 11:30 صباحا.

وأضافت الشرطة أن الضحايا نُقلوا سريعا إلى المستشفى لكن توفى تلميذان. وقالت إن التلميذ الثالث والأم ليسا فى حالة خطرة.

وقالت إن المهاجم، الذى تم اعتقاله فى موقع الهجوم، عاطل وناقم على المجتمع.

وجرى تداول مقطع فيديو على موقع ويبو يظهر فيه أشخاص وهم يقيدون المهاجم بحبل على الرصيف.