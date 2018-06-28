مصر الخير تدعم ليالى المقامات الروحية والفنون التراثية

مازالت ليالى العطاء والسمو الروحانى تتواصل مع مصر الخير وتطوف ليالى المقامات الروحية قلب المحروسة من ممر بهلر إلى روكسى لتسمو بنا فى سماء الروح، فقدمت برنامجا فنيا حافلا ومتميزا يجمع فرق من مصر، والسودان، وسوريا، وفلسطين وإندونيسيا برؤية فنية للمبدع الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس المشروع.

يهدف المشروع إلى تنمية الإنسان ثقافياً وفنياً وهى منظومة متكاملة تجمع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب فى هدف واحد ورسالة واحدة للوصول إلى الساحات والميادين والشارع المصرى لنستعيد قيم وأخلاق وإبداعات الشخصية المصرية بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وشارك فنانى الأوبرا فى فعاليات الشارع، مما عكس رقى الشخصية المصرية وتعطشها للذوق الرفيع من الفنون، ليترك المارة أمام امتزاج موسيقى كل من الدكتور الكبير حسن شرارة وعازفة الهارب الفنانة الكبيرة الدكتورة منال محى الدين مع تفاعل وزغاريد وغناء الحضور والمارة. وتميزت هذه الليالى الفنية بوجودها فى الشارع، فأتاحت الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة، اختبارها وتقديمها للجمهور. وتعهدت مصر الخير فى هذا السياق لرعاية المواهب وتنميتها.

وكانت مصر الخير كعادتها سباقة فى إحياء التراث المصرى والعربى بكافة أشكاله الجمالية فدعمت مهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية، والذى أقيم برعاية وزارة الثقافة، ويهدف المهرجان إلى إبراز صورة مصر الثقافية والحضارية فى مواجهة التغيرات الاجتماعية والفكرية، حيث بدأت فكرة المهرجان فى 2013 للفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك فى مواجهة الإرهاب فى هذا الوقت وحفاظا على تفرد الشخصية المصرية.

كما قدمت مصر الخير دعماً للعام الثانى على التوالى "للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب" بمحافظة أسوان فى اخر اسبوع من شهر ابريل و الذى يرأسه الناقد الفنى هيثم الهوارى ورئيس مجلس امناء مؤسسة "س" للثقافة والابداع. وتميز المهرجان بتركيزه لإظهار المزيج والعلاقة بين الموروث الشفاهى والمكتوب و بين فن المسرح، واهتم بتشجيع الشباب على الاهتمام بالتراث الفنى القصصى من خلال مواهبهم المختلفة.

ويأتى اهتمام مصر الخير بدعم وتنمية ومساندة الأعمال الفنية الإبداعية والثقافية فى اطار سعيها إلى تنمية الإنسان المصرى فى مجالات حياتية مختلفة. وايمانا بأهمية الثقافة والفنون فى اثراء الشخصية المصرية، كما تسعى لتكون مصدر لنشر الثقافة ودعم الفنون وركيزة للحفاظ على التراث الفنى المصرى الثري، و نشر القيم النبيلة، والأخلاق الحميدة وربط الإنسان المصرى بجذوره وهويته الأصلية بجانب خلق لغة حوار بين الاجيال والثقافات المختلفة من خلال الفنون.







