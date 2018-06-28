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الخميس، 28 يونيو 2018 04:29 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب "بيتش باجى" بشرم الشيخ

الخميس، 28 يونيو 2018 03:00 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب "بيتش باجى" بشرم الشيخ جثة -أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة من محافظة الإسكندرية جراء انقلاب "بيتش باجى" بمدخل وادى الخروم بمدينة شرم الشيخ.

وتلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء إخطارا يفيد انقلاب "بيتش باجى" بمدخل وادى الخروم بمدينة شرم الشيخ، أدى إلى مصرع عمرو عبد الفتاح محمد 37 سنة وفاة مكان الحادث، وإصابة أم المتوفى سيدة محمد حسن 58 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقرى، وإصابة شيماء على حسن 28 سنة سحجات وكدمات الزوجة وإصابة الأبنة ريم عمرو عبد الفتاح 6 سنوات، ورودينا عمرو عبد الفتاح سنتين بسحجات وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، وأمرت بوضع الجثة بثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولى لحين التصريح بالدفن.


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