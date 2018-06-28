video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول: ضباط المخابرات البريطانية يتعاملون بشكل مختلف الآن

الخميس، 28 يونيو 2018 02:07 م
مسؤول: ضباط المخابرات البريطانية يتعاملون بشكل مختلف الآن أحداث 11 سيتمبر
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول أمنى لرويترز إن أجهزة المخابرات البريطانية تعلمت دروسا صعبة منذ هجمات 11 سبتمبر، على الولايات المتحدة، وإنها الآن تتصرف بشكل مختلف، وذلك بعد أن قال نواب بالبرلمان إن ضباط مخابرات بريطانيين ارتكبوا أفعالا لا تغتفر بعد الهجمات.

وكان تقرير برلماني قد ذكر أن ضباط المخابرات البريطانيين كانوا على علم بإساءة الولايات المتحدة معاملة مئات يشتبه بأنهم متشددون، كما شاركوا فى اعتقال أشخاص تقرر نقلهم إلى بلدان ثالثة دون إجراءات قانونية، وذلك فى أعقاب 11 سبتمبر.

وقال المسؤول الأمنى الذى طلب عدم نشر اسمه "اليوم نتعامل بشكل مختلف".

وأضاف "تعلمنا الدروس فى السنوات الصعبة التى أعقبت هجمات 11 سبتمبر والهياكل تطورت سواء فى جهاز المخابرات السرية أو على مستوى الحكومة".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طيور نورس تهاجم سائحة فى بريطانيا لسرقة طعامها

الحملة الفرنسية على مصر استعمارية أم تنويرية.. باحثة فرنسية تزعم: نابليون لم يكن محتلا وفرنسا أرادت حماية مسيحيى الشرق وأغلبها علماء.. ومؤرخون: مطامع باريس نافست بريطانيا على احتلال الشرق وبونابرت لا دينى

الصين ترفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا

سفير بريطانيا بالكويت: الاكتفاء بالتأشيرة الالكترونية على شاشة الهاتف الذكى للكويتيين لدخول البلاد

أمريكا

11 سبتمبر

المخابرات البريطانية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة