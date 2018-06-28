مسؤول: ضباط المخابرات البريطانية يتعاملون بشكل مختلف الآن

رويترز

قال مسؤول أمنى لرويترز إن أجهزة المخابرات البريطانية تعلمت دروسا صعبة منذ هجمات 11 سبتمبر، على الولايات المتحدة، وإنها الآن تتصرف بشكل مختلف، وذلك بعد أن قال نواب بالبرلمان إن ضباط مخابرات بريطانيين ارتكبوا أفعالا لا تغتفر بعد الهجمات.

وكان تقرير برلماني قد ذكر أن ضباط المخابرات البريطانيين كانوا على علم بإساءة الولايات المتحدة معاملة مئات يشتبه بأنهم متشددون، كما شاركوا فى اعتقال أشخاص تقرر نقلهم إلى بلدان ثالثة دون إجراءات قانونية، وذلك فى أعقاب 11 سبتمبر.

وقال المسؤول الأمنى الذى طلب عدم نشر اسمه "اليوم نتعامل بشكل مختلف".

وأضاف "تعلمنا الدروس فى السنوات الصعبة التى أعقبت هجمات 11 سبتمبر والهياكل تطورت سواء فى جهاز المخابرات السرية أو على مستوى الحكومة".