كتب إبراهيم حسان

عرضت فضائية سكاى نيوز عربية، لقطات حصرية من داخل مدينة درنة الليبية بعد تحريرها من قبضة الإرهابيين، حيث تظهر الصور سيطرة عناصر الجيش الليبى على شوارع المدينة بالكامل.

وأكد قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفاد، نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية، فيما أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى الليبى وسط المدينة.