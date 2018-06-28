محامى بن على: الرئيس الأسبق يلقى كل العناية والتقدير فى السعودية

قال المحامى منير بن صالحة، محامى الرئيس التونسى الأسبق، إن زين العابدين بن على لقى من الدولة السعودية كامل العناية والتقدير والاهتمام وهو يتوجه لها دائما بعبارات الامتنان لأنها استضافته بكرم وشهامة.

وقال بن صالحة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك":" السعودية استضافته فى وقت تخلى عنه فيه تونسيون عديدون أحسن إليهم وساعدهم ولم يجد منهم بعد 14 يناير 2011 غير التخاذل و الجحود".

وكان موقع حقائق أون لاين" التونسى، قد قال إن بن على، التقى فى مقر إقامته في مدينة جدة السعودية، القيادى السابق فى حركة النهضة صابر الحمروني، والذى قال إن بن على يعانى "أوضاعا مادية صعبة"، رغم أن منظمة "الشفافية العالمية" قدرت ثروة أسرته بـ13 مليار دولار منها 5 مليارات للرئيس التونسي الأسبق وحده.

ونشر الحمرونى صوراً مع بن على، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ناقلا عن بن على، قوله: "إنه يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، لمحاكمته فى القضايا التى يتهم فيها شرط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية".