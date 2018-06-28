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محافظ القاهرة: استكمال تطوير عزية الهجانة والارتقاء بكافة الخدمات الأساسية

الخميس، 28 يونيو 2018 08:19 م
محافظ القاهرة: استكمال تطوير عزية الهجانة والارتقاء بكافة الخدمات الأساسية محافظ القاهرة يتفقد منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، الأعمال الانشائية لمدرسة " الدكتورة نوال اسماعيل " بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر على أرض تابعة للقوات المسلحة كانت عبارة عن مقالب قمامة فى السابق، والتى خصصتها لصالح المحافظة بعد تطهيرها وتهذيبها لإقامة مدرستين احداهما للتعليم الأساسى والأخرى تجريبية بتمويل من هيئة الابنية التعليمية ومساهمة المجتمع المدنى لخدمة اهالى المنطقة، والمدرسة تحت الإنشاء ومقامة على مساحة ارض 4436 م2 وتقدر تكلفتها بحوالى أكثر من 14 مليون جنيهاَ، وستتكون من 44 فصل للتعليم الاساسى بالإضافة إلى غرف خاصة بمختلف الانشطة التعليمية ومكتبات وملاعب.
 
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تطوير منطقة عزبة الهجانة كأحد أكبر المناطق العشوائية التى من الصعب اخلائها، ولذا تم النظر فى الارتقاء وتوفير كافة الخدمات الاساسية المقدمة لاهالى وسكان المنطقة، وتم البدء فى دعم هذه الخدمات بإنشاء احتياجات المنطقة فى القطاع التعليمى بإقامة المدرستين لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة، على ان تستكمل باقى الخدمات المخططة للمنطقة بإنشاء مركز شباب حديث لخدمة شباب وسكان المنطقة والمناطق المحيطة، مشيداَ بدور القوات المسلحة فى دعم ومساندة القضايا الوطنية وتوفير ارقى الخدمات للمواطنين، وكذلك مساهمة المجتمع المدنى .
 
ومن جانبه وعد اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن يتم الانتهاء من استكمال الاعمال الانشائية للمدرسة الجديدة قبل الجدول الزمنى المقرر لها، على ان تدخل الخدمة التعليمية مع انطلاق العام الدراسى الجديد، مؤكداَ انه تم الانتهاء أيضا من إجراءات طرح المدرسة الأخرى، والتى من المقرر إنشائها على مساحة 5583 م2 بنفس المنطقة، وسيتم البدء فيها قريباَ .
 
وخلال جولته التفقدية استمع المحافظ لطلبات وشكاوى أهالى منطقة عزبة الهجانة، ووعد بدراسة كافة هذه المطالب وتذليلها على الفور، والمتمثلة فى ضرورة معاملة سكان المنطقة مع الجهات الرسمية كالكهرباء وشركات المياه وباقى المرافق والاحوال المدنية على اعتبار أنها منطقة تحت التخطيط وليس مسمى منطقة عشوائية .
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء احمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء رئيس هيئة الابنية التعليمية ومدير مديرية التربية والتعليم، واللواء حمدى بخيت وسمير غطاس نواب البرلمان عن الدائرة، وم. مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وم. سهام عبد الدايم مديرة الابنية التعليمية فرع القاهرة.

 


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