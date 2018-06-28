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مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

الخميس، 28 يونيو 2018 12:17 ص
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت مجدى عبد الغنى عضو الاتحاد الكرة
كتب كريم كشك
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قال مجدى عبد الغنى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، عما تم تداوله عن ضحكه وفرحته بعد هدف محمد صلاح، لاعب منتخب مصر بمبارة روسيا، قائلا: " أنه لم يكن مطلوب منه أن يبكى فى تلك اللحظة، ليرد عليه الإعلامى وائل الإبراشى ويحرجه قائلًا: "كنا نبكى فى البيوت".

وأوضح عبد الغنى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج الـ" 10 مساء"، والمذاع عبر فضائية "دريم"، قائلًا: " لما نجيب هدف لمصر، مش المفروض أن نبكى، ولكن الناس كان عندها أمل فى إحراز أهداف أخرى وإمكانية تعادلنا مع المنتخب المنافس".

ورد عليه وائل الإبراشى، أن مصر كانت مهزومة بثلاثة أهداف ومن الغريب أن تكون هذه لحظة مناسبة للضحك.

 

 

 

 


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مجدى عبد الغنى

منتخب مصر

كأس العالم

روسيا




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس شامل رزق

أحد طفيليات الكرة المصرية...ما كفاياك رزالة بقى..

استقالتكم مقبولة جميعا....ولا السبوبة كبيرة و صعب تسيبوها تفلت من ايديكم !!؟؟

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