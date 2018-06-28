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لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة

الخميس، 28 يونيو 2018 01:00 ص
لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال 2018.

 

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

 

 


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