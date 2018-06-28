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كاميرات المراقبة تكشف عن مجهولين وراء سرقة شقتين بالهرم

الخميس، 28 يونيو 2018 06:00 ص
كاميرات المراقبة تكشف عن مجهولين وراء سرقة شقتين بالهرم سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة فى حادث سرقة شقتين بأحد العقارات فى الهرم، وتبين أن شخصين مجهولين وراء ارتكاب الواقعة، حيث رصدتهما كاميرات المراقبة أثناء هروبهما، وجارى تكثيف التحريات لكشف هويتهما.

ومن جانبهم انتقل خبراء المعمل الجنائى لإجراء المعاينة للشقتين، وتبين أن المتهمين تمكنا من فتح باب الشقتين باستخدام مفتح مصطنع، حيث لم يتم العثور على أى آثار عنف وكسر بمنافذها، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من سكان العقار، فى محاولة للتوصل لهوية المتهمين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض شقتين للسرقة على يد مجهولين بمنطقة الطوابق فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين تسللوا لشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، ثم تمكنوا من سرقة شقة مجاورة بذات العقار وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.


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