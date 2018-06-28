فرق أمريكية وبريطانية تشارك فى البحث عن مفقودين داخل كهف بتايلاند

بانكوك (أ ش أ)

شارك فريق من العسكريين الأمريكيين والغواصين البريطانيين فى عمليات البحث عن 13 شخصا محاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو خمسة أيام.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسئولين تايلانديين قولهم "إن مياه الأمطار تسربت إلى غرفة ثانية داخل كهف "ثام لوانج" بإقليم "شيانج راى"، الأمر الذى أجبر العديد من الغواصين إلى العودة مرة أخرى خارج الكهف".

وكان المفقودون وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم قد دخلوا إلى الكهف يوم السبت الماضى وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.

يذكر أن هطول الأمطار بغزارة يعد من الأمور الشائعة فى تايلاند خلال الفترة بين شهرى مايو وأكتوبر، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.