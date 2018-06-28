عبد الغنى عن بعد مقر إقامة المنتخب: مشفتهوش.. والإبراشى:مش أنت عضو بعثة؟

كتب أحمد عبد الرحمن

رد الكابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن بعد مقر إقامة لاعبى المنتخب فى مدينة "جروزنى الشيشان" عن مقر مباريات المنتخب الوطنى، قائلا:"ماروحتهوش ولا شوفتها جروزنى دى"، وقاطعه الإبراشى: "أنا مش فاهم أنت عضو بعثة ولا إيه؟"، ورد: "أنا عضو بعثة بس مش مسئول رسمى فيها، لا أنا رئيس بعثة ولا نائب رئيس".

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن الخلاف الإدارى أحد أسباب الإخفاق فى المونديال، موضحاً أن هناك أسباب إدارية وفنية لإخفاق المنتخب المصرى فى المونديال، وأن الأسباب الإدارية تحدث فيها المهندس هانى أبوريدة فى المؤتمر الصحفى، أما الفنية سيكتبها المدير الفنى هيكتور كوبر.

وذكر مجدى عبد الغنى، أن الأداء الفنى للمنتخب المصرى فى كأس العالم لم يكن موفقاً، مشيراً إلى أن حسه الكروى كان يرى أن مصر ستخرج من المباريات الثلاثة فى المونديال بـ"صفر".

وتابع مجدى عبد الغنى: "اللاعبين بيدوروا على الإعلانات، لأنه لو اتعور فى كأس العالم محدش هيقوله انت فين، وبيدور إنه يعمل أكبر قدر ممكن من الفلوس، انت فاكر لما لعبنا فى كأس العالم 90 خدنا مكافآت ولا حاجة، مخدناش حاجة خالص، بالرغم من النتائج الرهيبة وتعادلنا مباراتين، والله ما خدنا جنيه".

وقاطعه الإعلامى وائل الإبراشى، "شوفت الفارق.. منتخب 90 لم تصاحبه اللعنات التى تصاحب عودتكم من المونديال".