عاطل يقتل سائق تاكسى بمدينة العاشر من رمضان بهدف سرقته

الشرقية - فتحية الديب

أنهى عاطل فى بداية العقد الثانى من العمر، اليوم، حياة سائق تاكسى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد مقاومته أثناء محاولة سرقته وتم القبض عليه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سائق تاكسى بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وأنتقل اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وضباط قسم ثانى العاشر برئاسة النقيب محمد عبد الغفار رئيس المباحث، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، وتبين العثور على جثة" محمود عبد العاطى محمد" 30 سنة، سائق تاكسى مقيم العاشر من رمضان، مصابا بالخرطوش بالصدر.

وكشفت التحقيقات أثناء قيام "سعيد أ س" 21 سنة عاطل، ومقيم الحسينية الشرقية، بالحضور إلى مدينة العاشر من رمضان، للبحث عن فرصة عمل، وظل يبحث طوال اليوم، وكان معه فرد خرطوش أحضره معاه من الحسينية، وبعد البحث استقل تاكسى، واستغل بُعد سائق التاكسى عن المنطقة السكانية، وحاول تثبيته لسرقته، وعندما قاومه قام بقتله ولاذ بالفرار، وتمكن رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من ضبطه بعد 4 ساعات من الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.