ضبط 6010 هارب من أحكام.. وتحصيل 192001 جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 7 هاربين من جناية فى قضايا مخدرات وسرقة وقتل وعاهة، وضبط 1892 هارب من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 314 هارب من حكم مستأنف، 3671 هاربا من أحكام غرامات، و 126 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 6010 وتحصيل 192001 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.