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ضبط عاطلين سرقا "لاب توب" من مسكن موظف بالمعاش فى الموسكى

الخميس، 28 يونيو 2018 01:15 م
ضبط عاطلين سرقا "لاب توب" من مسكن موظف بالمعاش فى الموسكى ضبط عاطلين لسرقتهما لاب توب من مسكن موظف بالمعاش فى الموسكى
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تمكنت مباحث قسم شرطة الموسكى، من ضبط عاطلين لسرقتهما لاب توب من مسكن موظف بالمعاش.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى من صاحب محلات بيع أجهزة كمبيوتر بشارع عبد العزيز، مفادها قيام شخصان بعرض جهاز كمبيوتر"لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقل الرائد محمد عبد الحليم زهران الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من هانى .م.ع.ق 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 241 لسنة 2005م الحدائق"سلاح بدون ترخيص"، وكرم .م.اح. 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 3889 لسنة 2014م الحدائق" سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 حكم حبس جزئى ومستأنف " هتك عرض ، سرقة ، ضرب ، غش" بإجمالى حبس 4 سنوات و6 شهور، وبحوزتهما جهاز"لاب توب" ماركة أبل مجهول المصد، وبمناقشتهما عن مصدره اعترفا بسرقته من داخل مسكن محمد .ع.ع.ا. 61 سنة بالمعاش والمحرر بشأنها المحضر رقم 8205 لسنة 2018م جنح حدائق القبة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

 

 


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