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صور.. وزير الدفاع الأمريكى يلتقى نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية ببكين

الخميس، 28 يونيو 2018 05:06 ص
صور.. وزير الدفاع الأمريكى يلتقى نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية ببكين ماتيس فى الصين
(رويترز)
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التقى وزير الدفاع الأمريكى، جيمش ماتيس، بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية شو كيليانج فى العاصمة الصينية بكين اليوم الخميس، والتى تعد أول زيارة لوزير دفاع أمريكى منذ عام 2014.

وبدأ ماتيس، أمس الأربعاء، محادثات فى الصين وصفها هو ونظيره الصينى "وى فنخ خه" بأنها "منفتحة وصادقة" فى تعبير عن التفاؤل رغم توتر العلاقات الصينية الأمريكية بسبب التجارة وبحر الصين الجنوبى.

وسبق أن انتقد ماتيس استعراض الصين لعضلاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وسحب الجيش الأمريكى دعوة للصين للانضمام إلى تدريب بحرى متعدد الجنسيات سيبدأ خلال زيارة ماتيس مما أثار انزعاج بكين.

استقبال ماتيس
استقبال ماتيس

ماتيس في الصين
ماتيس في الصين

نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية وماتيس
نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية وماتيس

 


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