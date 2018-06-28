صور. وزارة الداخلية توجه قوافل طبية لمنطقة "عزبة خير الله"

دينا الحسيني

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة عزبة خير الله، بالسيدة زينب وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجارى، مع تخصيص اليوم الأخير من القافلة للمرور على أقسام الشرطة بنطاق المديرية، حيث تم توقيع الكشف على 949 مواطنا، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للقرى الفقيرة والأماكن الأكثر احتياجاً لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، مع صرف الأدوية اللازمة.