صور .. سفير الإمارات بالقاهرة: مصر تحت قيادة السيسى تسير فى الدرب الصحيح

كتب - محمود محيى تصوير - محمد فوزى

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، جمعة مبارك الجنيبى، إن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفناح السيسى، تسير فى الدرب الصحيح، وهو ما يتضح من حجم الإنجازات التى تحققت على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف الجنيبى خلال كلمته فى افتتاح ورشة عمل مبادرة محمد بن راشد للإزدهار العالمى، المنعقدة صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، إن تلك المبادرة التى أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتى استضافتها أبوظبى فى شهر مارس من عام 2017 تقديرًا لسعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية إلى مساعدة المجتمعات الأقل حظاً وخدمة البشرية ودوره فى تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع من المبتكرين يتخذ من السعادة والإيجابية مقياساً للنمو والازدهار.

وأضاف سفير أبو ظبى لدى القاهرة، أن اختيار إطلاق المبادرة كمنصة للابتكار المفتوح عبر إتاحة الفرصة أمام المبتكرين ورواد الأعمال أينما كانوا للتواصل والتعاون وحل القضايا العالمية الملحة التى تؤثر على حياة المجتمعات العالمية، ويستطيع المبتكرون ورواد الأعمال من خلال تبنيهم نهجاً يقوم على التصميم المبتكر والإبداعي وتحويل أفكارهم إلى واقع والنظريات إلى حلول وترجمة الأفكار إلى تأثير إيجابي ملموس.

وأوضح الجنيبى، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، كان لها دورًا مشهودًا في العمل لما فيه مصلحة البشرية جمعاء، حتى أصبحت مبادراتها جزءًا أساسيًا من ثقافة الدولة وشعبها، وميراثًا تتناقله الأجيال بدءًا من المؤسس المغفور له الشيخ زايد وامتدادًا إلى قيادتنا الرشيدة.

وأكد السفير الإمارات أن اختيار القاهرة، لاستضافة ورشة العمل، جاءت مستندين إلى إيمان الإمارات بالدور المركزى لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الصعيد العربى والإفريقى والعالمى، ولاشتراك شعب وقيادة دولتينا في الرؤى والأهداف التي تؤمن بحق الإنسان في كافة أنحاء العالم بعيش حياة كريمة آمنة تتوفر له فيها كافة مقومات الرخاء والإزدهار، بالإضافة إلى علاقة الإخاء التاريخية التي تربط بين شعبينا.

وختم الجنيبى كلمته قائلا:" نحن على ثقة تامة بأن حوار العقول النيرة المجتمعة معنا اليوم، ودعم منظمات ووكالات الأمم المتحدة لهذا الحوار الذي تديره "أم آي تي"، سيكون له بالغ الأثر في نجاح المبادرة وتمكينها من المساهمة في بناء عالم أفضل للجميع".







































































































