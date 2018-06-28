صور.. جولة أوربية لرئيس شئون الحرمين ويؤدى خطبة الجمعة بجنيف

يؤدى الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس هيئة شئون الحرمين الشريفين وإمام وخطيب الحرمين، خطبة الجمعة بمسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية فى جنيف، بعنوان"رسالة المسلم فى بلاد الغرب".

ويقوم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة أوروبية للقاء الدعاة، وتشمل لقاء أئمة وخطباء الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، ومحاضرة بعنوان:"الأمن.. أهميته وسبل تحقيقه والمحافظة عليه".

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن المركز الاسلامى في جنيف له جهود مباركة عظيمة في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والأمن والسلام والتسامح والتحاور والتعايش، مثمناً دور المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في تعزيز التواصل والتعاون مع المسلمين في كل مكان، ودور المركز في الاطلاع برسالتهم الإسلامية، مؤكداً على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة ومن أخطرها فتنة الإرهاب والطائفية .

وحذر السديس، من الجماعات التي تسلك مسلك العنف والمعروف بالإرهاب، وكذلك الجماعات التي تقدح في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, ون التجرؤ بالفتوى واتِّباع الأهواء، وأن ديننا الحنيف حثنا على حفظ المقاصد الخمس، كما حث السديس على اتباع أهل العقيدة الصحيحة.

يشار إلى أن المؤسسة الثقافية الإسلامية فى جنيف، والهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية فى سويسرا يلقيان دعما من الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى لتعزيز الثقافة الإسلامية حول العالم بالتعاون مع علماء وسطيين من مصر والعالم.