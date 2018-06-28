صور.. بعد تحرش معلمها.. مراهقة صينية تنتحر بسبب تعليقات المواطنين

كتب: هانى محمد

"همشى فى هدوء زى ما جيت فى هدوء، كل حاجة انتهت"، هكذا أنهت مراهقة صينية لم تتجاوز العشرين عام حياتها بالانتحار، بعد تعرضها لمضايقات وتحرش من قبل المدرس المسئول عن فصلها فى المدرسة، بعد استدراجها لمكتبه ومحاولة التحرش بها.



أخر رسالة للفتاة همشي في هدوء زي ما جيت في هدوء كل حاجة انتهت

وتأتى تفاصيل الواقعة حسب ما نشر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى، "بعد تعرض الفتاة للتحرش من قبل المدرس المسئول عنها، قدمت شكوى للمدرسة وثم لمديرية التعليم، وتم فتح باب التحقيق مع المدرس الذى أنكر كل التهم الموجه إليه، وقررت الوزارة فتح استقصاء شامل لسلوك الطرفين، ولكن بعد مرور 6 أشهر لم تظهر النتيجة.

فقررت الفتاة التهديد بالانتحار فذهبت إلى عمارة سكنية مرتفعة وجلست على حافة الدور الأخير، وأرسلت عدد من الرسائل التى تفيد بأنها ستنتحر، ولكن الصدمة جاءت من الجمهور الذى كان يشاهد الفتاة وكانت التعليقات بمثابة الرصاص التى تم إطلاقها على الفتاة العشرينية.



جانب من تعليمات الجمهور

وجاء ضمن التعليقات على الإنترنت "اخلصى هترمى نفسك ولا لا، ورانا مصالح عايزين نروحلها، بطلى معيلة وشغل بنات، لو هترمى نفسك اخلصى بسرعة، الجو حر ومش قادرين نتحمل الوقفة ارمى نفسك علشان نخلص ونمشى، أعملى خدمة للبلد وساعدى فى تقليل عدد السكان".

وحاولت الشرطة وفرق الإنقاذ إقناع الفتاة بعدم الانتحار والتراجع عن هذه الخطوة، إلا أن الفتاة قررت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها مما أدى إلى وفاتها فى الحال.



دماغي ساحت في الشمس يا بنت اللذينة علشان تنطي.

وبعد الانتحار بــ5 أيام، كشفت الحكومة الصينية نتيجة التحقيق الذى كان لصالح الفتاة بأن لدى المدرس سلوك سيئ، وتم معاقبة المدرس بالفعل ولكن لم تعلن الحكومة عن الخبر حينها مما أدى إلى انتحار الفتاة، بالرغم من أنها كانت مظلومة.