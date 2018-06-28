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الخميس، 28 يونيو 2018 07:53 م
خالد صلاح
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شاهد فى دقيقة.. 80 مليار جنيه دعم الدولة فى 7 أشهر.. فيما أنفقت؟

الخميس، 28 يونيو 2018 06:00 م
شاهد فى دقيقة.. 80 مليار جنيه دعم الدولة فى 7 أشهر.. فيما أنفقت؟ 80 مليار جنيه دعم الدولة فى 7 أشهر
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بلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 80.2 مليار جنيه، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الفائت الذي وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


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شاهد فى دقيقة

العام المالي

الدعم




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