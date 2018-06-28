شاهد فى دقيقة.. 80 مليار جنيه دعم الدولة فى 7 أشهر.. فيما أنفقت؟

بلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 80.2 مليار جنيه، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الفائت الذي وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء.

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