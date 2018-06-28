سقوط عصابة الفودو وبحوزتهم 3 كيلو قبل ترويجها فى عين شمس

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 3 كيلو فودو قبل ترويجيها على زبائنهم بالمنطقة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن كل من جمال.س.ص. 24 سنة عاطل ووالسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 1892 لسنة 2017م المطرية "مخدرات"، وحمدي.ا.ح. 24 سنة عاطل، ورجب.م.ش. 24 سنة عاطل، يزاولون نشاطا غير مشروعا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم بدائرة القسم مكانا لنشاطهم الاجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن النقيب كريم محمد الأهوانى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، ميزان حساس، سلاح أبيض "مطواة "، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .