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سفير الإمارات فى هولندا: الحكومة القطرية تشوه الحقيقة وتقدم ادعاءات كاذبة

الخميس، 28 يونيو 2018 06:27 م
سفير الإمارات فى هولندا: الحكومة القطرية تشوه الحقيقة وتقدم ادعاءات كاذبة السفير الإماراتى فى هولندا
كتب محمد شرقاوى
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قال السفير الإماراتى فى هولندا سعيد على النويس، إن الحكومة القطرية تشوه الحقيقة وتقدم ادعاءات كاذبة، لافتا أن القطريين الذين يعيشون فى الإمارات يتمتعون بكل الميزات التى يتمتع بها الإماراتيون.

 

وأضاف سفير الإماراتى فى هولندا، خلال حواره على فضائية سكاى نيوز عربية، أن الإمارات ستقدم لمحكمة العدل الدولية وثائق تؤكد أن ادعاءات الحكومة القطرية تشويه للحقيقة، مضيفا أن حل الأزمة القطرية فى الرياض وليس محكمة العدل الدولية، والحكومة القطرية لم تقدم أى حجة لطرح قضية فى محكمة العدل الدولية.

 

 


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الحكومة القطرية

السفير الاماراتى

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