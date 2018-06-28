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سعر اليورو اليوم الخميس 28-6-2018 وتراجع العملة الأوروبية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:36 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 28-6-2018 وتراجع العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الخميس، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.71 جنيه للشراء

20.82  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.49 جنيه للشراء

20.69 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.53  جنيه للشراء

20.69  جنيه للبيع

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.59  جنيه للشراء

20.75  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.56 جنيه للشراء

20.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.55  جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 


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