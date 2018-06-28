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سعر الدولار اليوم الخميس 28-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:37 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 28-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 28-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.83جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

التجارة والصناعة: 41 % زيادة فى الصادرات السلعية لروسيا لتسجل 284 مليون دولار

 

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى حققت خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى زيادة كبيرة بنسبة 41%، وبلغت قيمتها 284 مليون دولار مقارنة بنحو 201 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

 

وقال الوزير، إن الزيادة الكبيرة فى الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى خلال الفترة الحالية أسهمت فى خفض عجز الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الروسى، نظراً لاستيراد مصر لعدد من السلع الاستراتيجية من روسيا على رأسها القمح، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسى والوصول بها لمستويات غير مسبوقة، خاصة فى ظل التنسيق الجارى بين الحكومة المصرية والاتحاد الاقتصادى الأوراسى لبدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى بصفة عامة والسوق الروسى بصفة خاصة.

 

 

 

 

 

 

 


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