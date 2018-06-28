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ساويرس يستجيب لـ"أديب" وينشر صورته فى الثانوية العامة

الخميس، 28 يونيو 2018 02:53 م
ساويرس يستجيب لـ"أديب" وينشر صورته فى الثانوية العامة نجيب ساويرس فى المرحلة الثانوية
كتبت نورهان حسن
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استجاب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، لطلب الإعلامى عمرو أديب، ونشر صورة من مرحلة الثانوية العامة، وظهر فى الصورة مرتديا نظارة شمسية وبلوفر وبنطالون جينز.

نجيب ساويرس

بدأت القصة بعدما نشر عمرو أديب، صورة خلال التحاقه بفترة التجنيد العسكرى عام 1986، ليعلق عليها ساويرس مداعبا: " كنت ميكس بين محمد فوزى و إسماعيل ياسين ".

ورد "أديب" مداعبا ساويرس عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "طب ماتورينا صورتك انت كده وانت فى ثانوى".

وأستجاب "ساويرس" ونشر بالفعل صورته وهو فى المرحلة الثانوية.


 

 


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نجيب ساويرس

عمرو أديب

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