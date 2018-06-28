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روسيا: سوريون يبلغون عن تجهيزات استفزازية من قبل "الخوذ البيضاء"

الخميس، 28 يونيو 2018 03:22 ص
روسيا: سوريون يبلغون عن تجهيزات استفزازية من قبل "الخوذ البيضاء" الوضع في أدلب
(أ ش أ)
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء الكسى تسيجانوف أمس الأربعاء، أن سكان ريف إدلب السورية أبلغوا عبر الهاتف عن تجهيزات لاستفزاز من قبل "الخوذ البيضاء".

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن تسيجانوف قوله: "وفقاً لما نقل الى مركز المصالحة، فقد وصلت يوم الأحد قافلة من ست سيارات تحمل شعارات الخوذ البيضاء إلى مدينة إدلب ، بالإضافة إلى شاحنة محملة بمعدات حماية شخصية وحاويات مزودة بمو اد سائلة وسبعة صواريخ".

وأضاف أنه "وبعد وصولها، قام أربعة أشخاص فى ملابس خاصة مجهولين للسكان المحليين بتجهيز رأس الصواريخ بسائل ومسحوق مستورد. ثم تم نقل الصواريخ المجهزة بواسطة شاحنة باتجاه قرية معرة النعمان".

 


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