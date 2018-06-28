رئيس أساقفة كانتربرى يعزى الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

أجرى جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربرى البريطانية، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزيته في وفاة شقيقته، التى وافتها المنية أمس الأربعاء.

وأعرب ويلبي، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، مؤكدا على عمق العلاقة الإنسانية التي تربطه بالإمام الأكبر، ومبديا خالص مواساته لأسرة الفقيدة وذويها .

من جانبه، أبدى فضيلة الإمام الأكبر شكره لرئيس أساقفة كنيسة كانتربري على تلك اللفتة الكريمة، معتزا بالعلاقات الودية والوثيقة التي تربط ما بين الأزهر الشريف وكنيسة كانتربري.