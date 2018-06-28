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الخميس، 28 يونيو 2018 09:38 ص
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دخول طلاب الثانوية العامة لجنة الكيمياء والجغرافيا

الخميس، 28 يونيو 2018 09:12 ص
دخول طلاب الثانوية العامة لجنة الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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رصد فيديو اليوم السابع لحظة دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحانات بمدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب لأداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

وظهرت علامات القلق والتوتر على الطلاب لصعوبة امتحان المادتين حيث تعد الكيمياء من المواد الصعبة والتى أكد الطلاب تخوفهم منها.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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