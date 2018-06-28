خبير البورصات السلعية: 3 أسباب لانخفاض سعر طن الأرز 500 جنيه بالسوق المحلى

كتب محمود الضبع

3 أسباب دفعت طن الأرز إلى الانخفاض 500 جنيه خلال 48 ساعة بالسوق المحلى المصرى، السبب الأول يرجع لإعلان وزارة التموين عن رغبتها فى استيراد كميات أرز خلال الفترة المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى، مما دفع التجار لإخراج مخزون الأرز وعرضه بالسوق، فحدثت حالة من زيادة المعروض وبالتالى انخفض سعر الطن إلى بهذا الشكل، وفى الوقت ذاته انخفضت أسعار الأرز ببوصات السلع العالمية حيث سجل سعر تداولات شهر يوليو 2018 فى بورصة شيكاغو 10.90 دولار لقنطار الأرز الواحد بعدما كان 13.60 دولار للقنطار.

وقال أحمد عامر خبير البورصات السلعية، إن الأسعار لم تهبط محلياً فقط للأسباب السابقة ولكن الانخفاض على كافة المستويات العالمية، وبخاصة الدول التى تتربع على قائمة تصدير هذه السلعة المهمة فى العالم فقد انخفض سعر الأرز الأبيض الهندى كسر 5% إلى 398 دولار للطن وانخفض سعر الأرز الأبيض التايلاندى كسر 5% إلى 420 دولار وانخفض سعر الأرز الأبيض الفيتنامى كسر 5% إلى 415 دولار للطن وانخفض سعر طن الأرز الأبيض كسر 5% الباكستانى إلى 495 دولار.

وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانخفاض العالمى للأرز يعود إلى زيادة الإنتاج العالمى للأرز هذا العام حيث بلغ الإنتاج العالمى بالكامل 448 مليون و 31 ألف طن بعدما كان فى العام السابق 486 مليون و 66 ألف طن، أى أن هناك زيادة تتجاوز مليونى طن فى الإنتاج العالمى، بالإضافة إلى ضعف التجارة العالمية بشكل عام.

وحول تأثير ذلك على السوق المحلى وانعكاس هذا الانخفاض بشكل إيجابى على المستهلك قال عامر، إن السوق المحلى سيتأثر إيجابياً بهذا الحراك والنزول فى الأسعار العالمية خاصة وأن الحكومة متمثلة فى وزارة التموين تسعى لاستيراد كمية من الأرز خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أننا مقبلين على موسم حصاد الأرز المحلى، وبدأت أثار ذلك تظهر على السوق المحلى المصرى خلال اليومين السابقين، وبدأت بنزول سعر الطن 500 جنيه حيث وصل سعر طن الأرز الشعير الرفيع 5 آلاف جنيه و 5300 جنيه للأرز الشعير العريض ووصل سعر طن الأرز الأبيض الرفيع إلى 8500 جنيه وطن الأرز الأبيض العريض 9 آلاف جنيه.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الأسعار على السلع التى يشتريها المستهلك من الأرز، إلا أن محاولات الاحتكار وسياسة تعطيش السوق من قبل بعض التجار تؤخر حدوث ذلك، وهذا يتطلب تحرك الجهات الرقابية على الأسواق لتحقيق الأسعار الفعلية بالأسواق.

الجدير بالذكر أن مساحة الأرز المنزرعة بمصر تقرر تخفيضها من 1.76 مليون فدان إلى 724 ألف فدان أى بانخفاض قدره مليون فدان بنسبة تراجع 49% مقارنة بالعام الماضى.